Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 17 aprile 2023

Dopo due anni di assenza Sweet Tooth sta per tornare sul piccolo schermo, e nelle scorse ore Netflix ha svelato il trailer della seconda stagione della serie TV basata sull'omonima saga di fumetti DC di Jeff Lemire.

Ideato da Jim Mickle e prodotto da Robert Downey Jr. e Susan Downey, lo spettacolo è ambientato in un mondo post-apocalittico. Una pandemia nota come il Grande Crollo ha quasi sterminato la razza umana e ha portato alla nascita di bambini ibridi, in parte umani e in parte animali. Non sapendo se questi bambini siano una conseguenza della malattia, molti umani li temono e li braccano.

Nella lunga clip viene anticipata la trama del prossimo capitolo dove il piccolo Gus (Christian Convery) dovrà cercare di sopravvivere insieme ai suoi compagni che vengono tenuti prigionieri dal Generale Abbot (Neil Sandilands), che usa i bambini per gli esperimenti del Dr. Aditya Singh (Adeel Akhtar). Per proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutare il dottore, iniziando un oscuro viaggio nelle sue origini fino agli eventi che hanno portato alla decimazione della popolazione.

Nel cast sono presenti anche Aliza Vellani, Amy Seimetz, Nonso Anozie, Dania Ramirez, Stefania LaVie Owen, Naledi Murray e Marlon Williams.

La prima stagione ha debuttato nel 2021 ricevendo il plauso della critica e ottenendo una valutazione positiva al 98% sul noto sito di recensioni Rotten Tomatoes.

Sweet Tooth è scritta, diretta e prodotta da Jim Mickle (Stake Land) e tornerà su Netflix il 27 aprile con 8 nuovi episodi.

Fonte: Comic Book