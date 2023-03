Sweet Tooth 2: annunciata la Data di Uscita della nuova Stagione

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Nelle scorse ore Jeff Lemire aveva anticipato l'imminente arrivo di importanti aggiornamenti sul prossimo lotto di episodi di Sweet Tooth. Ora, quelle notizie sono finalmente arrivate: la seconda stagione della serie TV debutterà su Netflix il 27 aprile.

Lo scrittore e artista dietro il fumetto su cui si basa lo spettacolo ha inoltre affermato che i nuovi episodi saranno molto più fedeli al materiale originale:

"Ero sul set per la seconda stagione. È stato super divertente e ho visto tutte le cose che stanno facendo. È davvero fantastico. Molto è tratto dal fumetto, il che è stato fantastico. E so che c'è un annuncio in arrivo, quindi i fan non dovranno aspettare molto per scoprire quando arriverà. Sfortunatamente non posso dire altro".

La prima stagione di Sweet Tooth ha debuttato con il plauso della critica, con una valutazione del 97% su Rotten Tomatoes e un punteggio del pubblico dell'87%, quindi l'entusiasmo per la seconda stagione è sicuramente elevato.

Fonte: Comic Book