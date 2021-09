Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 54 minuti fa

First Wives Club tornerà per una terza stagione su BET+, piattaforma di streaming che ha rinnovato lo spettacolo con Ryan Michelle Bathe, Jill Scott e Michelle Buteau per un nuovo lotto di episodi.

Al momento, però, non è chiaro se Scott Rudin - produttore del film First Wives Club e produttore esecutivo dell'omonima serie per le sue prime due stagioni - lavorerà anche alla terza.

Sviluppato dalla co-sceneggiatrice di Girls Trip Tracy Oliver, First Wives Club, proprio come il film con Diane Keaton, Bette Midler e Goldie Hawn, è ambientato a New York City. Segue Ari (Bathe), Bree (Buteau) e Hazel (Scott), che si riuniscono dopo che i loro matrimoni sono andati in pezzi, trovando forza nella loro sorellanza - e, naturalmente, una piccola vendetta.

Fonte: Deadline