Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

La serie TV targata Netflix Sweet Tooth è stata rinnovata per una seconda stagione, che sarà composta da otto episodi dalla durata di un'ora. La notizia arriva a poco meno di due mesi dal debutto della prima stagione, rilasciata il 4 giugno.

“È stato emozionante e commovente sperimentare come le persone in tutto il mondo si siano innamorate del nostro ragazzo-cervo”, ha affermato lo showrunner della serie Jim Mickle. "Non potremmo essere più entusiasti di continuare la nostra collaborazione con Netflix e continuare a seguire Gus e i suoi amici nel loro straordinario viaggio".

Sweet Tooth è basato sull'omonima serie di fumetti di Jeff Lemire. Si svolge dieci anni dopo che il Grande Crollo ha provocato il caos e ha portato alla misteriosa comparsa di ibridi - bambini nati in parte umani, in parte animali. Incerti se gli ibridi siano la causa o il risultato del virus, molti umani li temono e li cacciano. Dopo un decennio di vita al sicuro nella sua casa isolata nella foresta, un ragazzo-cervo ibrido di nome Gus (Christian Convery) fa amicizia con un solitario vagabondo di nome Jepperd (Nonso Anozie). Insieme intraprendono un'avventura straordinaria attraverso ciò che resta dell'America alla ricerca di risposte, sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato di casa.

Il cast comprende anche Adeel Akhtar come Dr. Singh, Will Forte come Richard, Stefania LaVie Owen come Bear, Dania Ramirez come Aimee Eden, Aliza Vellani come Rani Singh e Neil Sandilands come General Abbot.

Fonte: Variety