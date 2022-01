Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Netflix ha ordinato Survival of the Thickest, una commedia di otto episodi con protagonista Michelle Buteau.

Basato sull'omonimo libro di Buteau del 2020, Survival of the Thickest vede Buteau nei panni di Mavis Beaumont, una donna nera che si è ritrovata da poco single. La serie è stata creata da Buteau e Danielle Sanchez-Witzel, che fungeranno da showrunner della serie.

Survival of the Thickest segue un accordo generale tra Sanchez-Witzel e Netflix per sviluppare programmi per la piattaforma.

"È stato così dannatamente fantastico trovare Netflix come casa distributrice", ha affermato Buteau in una dichiarazione. “Dire che sono entusiasta di continuare la mia relazione con loro è un eufemismo. Sono al settimo cielo! Danielle è stata una partner da sogno e non vedo l'ora di condividere ciò che abbiamo preparato".

Fonte: Variety