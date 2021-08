Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The CW ha pubblicato le foto del finale della prima stagione di Superman & Lois, intitolata Last Sons of Krypton. L'episodio debutterà martedì 17 agosto. La prima stagione dello show ha visto molti cambiamenti. Non solo Clark e Lois si sono trasferiti a Smallville dopo che Clark ha perso il lavoro al Daily Planet e la morte di sua madre, ma la coppia ha dovuto fare i conti con il figlio Jordan che ha manifestato i superpoteri ereditati dal padre.

Tuttavia, il più grande cambiamento e sfida per la famiglia Kent è stata la rivelazione che Morgan Edge è in realtà Tal-Rho, il fratellastro kryptoniano di Clark che ora è l'incarnazione vivente di The Eradicator con l'intento di trasformare la Terra in una nuova Krypton soppiantando l'umanità con la coscienza del popolo kryptoniano perduto. Anche se non ci sono molti dettagli su come andranno a finire le cose tra Superman e Tal-Rho, la sinossi menziona che il peggior incubo di Superman prenderà vita.

Ecco la sinossi del finale di stagione: "Il peggior incubo di Superman prende vita e Lois affronta Leslie Larr. Nel frattempo, Lana, Kyle e Sarah accettano di rimanere per aiutare il generale Lane".

L'episodio è stato diretto da Tom Cavanagh con la storia di Kristi Korzec e Michael Narducci e la sceneggiatura di Brent Fletcher e Todd Helbing.

Il finale di stagione debutterà il prossimo 17 agosto su The CW. Di seguito potete trovare le foto dell'episodio finale.

