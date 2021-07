Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

The CW ha rilasciato un nuovo trailer degli ultimi episodi della sesta ed ultima stagione di Supergirl. La serie TV DC tornerà sulla rete statunitense il 24 agosto nello slot precedentemente occupato da Superman & Lois.

Il video svelato si concentra sui traumi di Kara Danvers (Melissa Benoist) dopo essere fuggita dalla Zona Fantasma. Gli episodi rimanenti vedranno i Super Amici che si scontrano con una minaccia che sta distruggendo gli oceani della Terra e che secondo Zor-El sta architettando un crollo a livello globale con l’obiettivo di replicare l’evento che ha distrutto Krypton.

Nelle scene inedite, l'unione tra i personaggi può fare la differenza in ogni momento possibile. Ma, a quanto pare, la supereroina sarà ancora preoccupata per alcuni problemi, soprattutto dopo l'esperienza traumatica che ha finito per dover vivere.

Creata da Jessica Queller e Robert Rovner, la nuova stagione conferma nel cast: Jason Behr, Peta Sergeant, Azie Tesfai, Nicole Maines, Katie McGrath e Jesse Rath.

Supergirl tornerà martedì 24 agosto su The CW.

Di seguito il trailer:

