Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 23 gennaio 2024

In uno sviluppo significativo per gli appassionati di legal drama televisivi, NBCUniversal - in collaborazione con il creatore di Suits Aaron Korsh - ha annunciato lo sviluppo di una nuova serie TV spin-off dell'amato spettacolo. Ambientata sullo sfondo di Los Angeles, questo prossimo progetto segna una notevole espansione dell'universo di Suits.

Matthew Belloni riferisce che la nuova serie ruoterà attorno a uno studio legale con sede a Los Angeles. Il casting è all'orizzonte, promettendo volti nuovi e personaggi intriganti.

Lo spin-off introdurrà il pubblico a Erica, un personaggio pronto ad aggiungere profondità e complessità allo spettacolo. Descritta come una donna sulla trentina, afroamericana, originaria della California del sud, nonché ex studentessa della facoltà di legge ad Harvard, Erica punta in alto, aspirando a occupare una posizione lavorativa di rilievo. Sebbene sia esperta nell'assicurarsi clienti, affronta sfide in altri aspetti della sua professione. La sua abilità intellettuale è una caratteristica straordinaria, che la distingue dai suoi coetanei.

I fan di lunga data di Suits potrebbero tracciare parallelismi tra Erica e il personaggio di Meghan Markle, Rachel Zane, della serie originale. Anche Rachel, nota per la sua ambizione e impegno come assistente legale presso Pearson Hardman, ha cercato di stabilire la propria identità separata dall'eredità della sua famiglia. Tuttavia, è importante notare che Markle non dovrebbe essere coinvolta in questa nuova impresa.

La serie originale, che ha goduto di 9 stagioni di successo, ha visto una rinascita di popolarità: il suo passaggio a Netflix ha infatti portato a un aumento significativo del numero di spettatori. Gli Universal International Studios e la presidente dell'UCP Beatrice Springborn hanno riconosciuto la straordinaria performance dello spettacolo sulla piattaforma di streaming durante l'annuncio dello spin-off.

La dichiarazione di Springborn ha evidenziato la richiesta di serie coinvolgenti e accessibili sulle piattaforme di streaming, con Suits che esemplifica tali contenuti attraverso le sue solide prestazioni su Netflix.

Sarah Rafferty, star della serie originale, ha condiviso il suo stupore per la continua popolarità dello show, sottolineando la sua incapacità di cogliere appieno la portata del suo successo in un "modo completamente realistico".

Il nuovo spin-off promette di infondere nuove narrazioni e personaggi nell'amato mondo del legal drama, continuando l'eredità del suo predecessore.

Fonte: Comic Book