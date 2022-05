Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Sembra solo ieri che lo sfortunato Tom Wambsgans abbia pugnalato sua moglie e suo cognato alla schiena nell'epica conclusione della terza stagione di Succession, ma la quarta stagione è già quasi conclusa, secondo le parole del creatore Jesse Armstrong.

La tanto attesa stagione potrebbe andare in onda il prossimo anno, e Armstrong ha fornito ai fan dei succosi aggiornamenti:

"Stiamo quasi concludendo la stagione. Scriviamo e giriamo a Londra, quindi gli scrittori americani ci raggiungono. Ho sempre delle idee per approfondire, ma sono davvero brave persone con cui parlare delle sfumature di un personaggio e del mondo che guarda lo spettacolo".

Armstrong ha però taciuto sulla trama, che riprenderà dopo che Logan Roy (Brian Cox) ha rivelato di essere in combutta con Wambsgans (Matthew Macfadyen), e Armstrong ha rivelato che non ha ancora idea di quando finirà lo spettacolo:

"Non penso che dovrebbe andare avanti per sempre, ma al momento ci stiamo ancora divertendo".

Fonte: Deadline