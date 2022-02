Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

BBC Studios ha rivelato un accordo sul formato per una versione italiana dello show di successo di Abi Morgan The Split.

Intitolata Studio Battaglia, la sceneggiatura è stata adattata da Lisa Nur Sultan ed è diretta da Simone Spada. Il cast italiano comprende Barbora Bobulova (Cuore Sacro), Miriam Dalmazio (Anna), Marina Occhionero (Monterossi), Lunetta Savino (Un Medico in Famiglia), Massimo Ghini (The New Pope) Thomas Trabacchi (Baby) e Giorgio Marchesi (Braccialetti Rossi).

Premi sull'immagine per ingrandirla.

La serie italiana in sei puntate è prodotta da Palomar con Tempesta Film in collaborazione con Rai Fiction. La produzione è stata completata e la serie sarà presentata in anteprima nel 2022.

The Split è stato trasmesso nel Regno Unito su BBC One nel 2018 e co-prodotto negli Stati Uniti con Sundance TV. La seconda stagione, con una media di oltre 6 milioni di spettatori e oltre 19 milioni di stream, è diventata la terza serie drammatica più vista su BBC iPlayer nel 2020. A febbraio 2021 è stata confermata una terza e ultima stagione.

Fonte: Variety