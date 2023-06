Scritto da: Martina Mengali - Data di pubblicazione: 10 giugno 2023

La scorsa stagione di Stranger Things ci ha lasciati ancora una volta con il fiato sospeso, a chiederci cosa ne sarebbe stato di Hawkins e dei suoi abitanti. Nonostante le sceneggiature dei nuovi episodi siano pressoché completate, lo sciopero degli sceneggiatori ha impedito l’inizio della produzione - inizialmente previsto per questo mese - potenzialmente posticipando la data di uscita.

Finn Wolfhard, interprete di Mike, ha parlato di cosa questi episodi conclusivi rappresentano per tutto il cast e la crew, che collaborano alla realizzazione del successo di Netflix fin dall'inizio. Ora che lo spettacolo sta per volgere al termine, c'è un sentimento generale di malinconia che aleggia su tutto il gruppo:

"Ho provato a non pensare a quanto sarebbe stato triste, ovviamente, ma per tutti noi sarà un po' come diplomarsi, per tutto il cast e anche per parte della crew. Gran parte dello staff lavora allo show fin dalla prima stagione...Quindi sarà fantastico e anche difficile, ma come sempre molto divertente".

Se per gli attori questo comporta una difficoltà maggiore, in quanto dovranno interpretare personaggi molto più giovani della loro età, per gli sceneggiatori significa avere più tempo per perfezionare lo script.

Wolfhard ha espresso la speranza che la produzione possa riprendere presto:

"Siamo in pausa finché lo sciopero andrà avanti...Non vedo l'ora di iniziare girare, innanzitutto perché sono un fan della serie TV. Non vedo l'ora di sapere cosa succederà a ogni personaggio".

La quinta stagione di Stranger Things non ha ancora una data di uscita, ma potrebbe essere rilasciata tra il 2024 e il 2025.

Fonte: Comic Book