Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

L'attore di Stranger Things Noah Schnapp ha recentemente raccontato la reazione emotiva che lui e i suoi compagni di cast hanno avuto quando hanno appreso che lo spettacolo stava volgendo al termine. La tanto attesa quarta stagione della serie arriverà su Netflix quest'anno e la successiva è stata da poco confermata dai creatori Matt e Ross Duffer come l'ultima: l'annuncio è stato una sorpresa per Schnapp e i suoi co-protagonisti.

Il giovane attore, durante il The Tonight Show con Jimmy Fallon, ha ricordato il momento in cui ha appreso che Stranger Things sarebbe finito, dicendo che lo ha portato alle lacrime e ha contattato immediatamente i suoi compagni di cast - i quali hanno avuto reazioni emotive simili:

“Di recente i fratelli Duffer hanno pubblicato una lettera, che io non ho mai visto fino a quando non l'hanno postata perché in realtà non ci dicono nulla, perché sanno che spoilero sempre qualcosa. Quindi hanno pubblicato questa lettera, 'Lo spettacolo sta finendo, ecco tutto. Questo è l'inizio della fine'. L'ho letto, e sono scoppiato a piangere. Ero così sconvolto. Ho mandato un messaggio a Millie, e mi ha detto: 'Stai piangendo anche tu? Anche io'. E poi ha mandato un messaggio a Gaten, anche lui in lacrime. E poi abbiamo tutti mandato un messaggio ai Duffer e abbiamo detto: 'È così triste. Non possiamo credere che sia finita'. E loro ci hanno risposto: 'Ragazzi dovete smetterla di mandarci messaggi. So che è finita, ma abbiamo ancora tempo a disposizione'.”.

Qualunque cosa accada nelle stagioni 4 e 5, il finale di Stranger Things si preannuncia già emozionante per il suo cast. Per uno spettacolo che avrebbe dovuto avere solo una stagione, la serie TV è diventata un fenomeno e ha trasformato il suo cast relativamente sconosciuto e per lo più giovane in grandi superstar. Qualunque sia la direzione presa da Stranger Things, i suoi finali saranno senza dubbio agrodolci sia per gli attori che per il pubblico.

La quarta stagione di Stranger Things arriverà in due parti: la prima sarà rilasciata su Netflix il 27 maggio, la seconda il 1° luglio.

Fonte: Screen Rant