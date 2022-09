Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Con la prossima quinta e ultima stagione di Stranger Things, gli spettatori si preparano a dire addio ad alcuni dei loro amati personaggi. Anche il cast sarà costretto a salutare i ruoli che ha interpretato per così tanti anni nella serie TV, con Maya Hawke che vorrebbe vedere Robin avere il suo "momento da eroe" per concludere il suo arco narrativo:

"Mi piacerebbe morire e avere il momento del mio eroe. Mi piacerebbe morire con onore, come farebbe qualsiasi attore. Ma amo il modo in cui i fratelli Duffer amano i loro attori. Il motivo per cui scrivono così bene per me e per tutti gli altri è perché adorano i loro attori e i loro personaggi, e non vogliono ucciderli. Penso che sia una bella qualità".

Hawke ha anche rivelato che il suo personaggio è nel team Steve-Nancy. Tuttavia, l'attrice ha analizzato la loro relazione a un livello più profondo:

"Personalmente penso che sia una delle cose più belle dello show: in realtà non è mai stata una vera storia d'amore. Le persone shippano sempre i personaggi, ma in realtà quello spettacolo parla di amicizia".

Nel frattempo, è stato svelato il quantitativo di episodi del capitolo conclusivo e gli argomenti che verranno trattati.

Le prime quattro stagioni di Stranger Things sono disponibili in streaming su Netflix.

Fonte: Deadline