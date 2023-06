Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La quinta e ultima stagione di Stranger Things dovrebbe essere presentata in anteprima il prossimo anno, ma è attualmente sospesa a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Questo non ha però impedito a Netflix di fornire alcuni aggiornamenti: è stato infatti rivelato che Linda Hamilton, star di Terminator e Resident Alien, si unirà al cast per il capitolo conclusivo della serie TV.

Linda Hamilton is joining the cast of Stranger Things 5! pic.twitter.com/qYJMeGS700 — Netflix (@netflix) June 17, 2023

Nel frattempo Finn Wolfhard, interprete di Mike, ha parlato di cosa questi episodi conclusivi rappresentano per tutto il cast e la crew, che collaborano alla realizzazione del successo di Netflix fin dall'inizio. Ora che lo spettacolo sta per volgere al termine, c'è un sentimento generale di malinconia che aleggia su tutto il gruppo:

"Ho provato a non pensare a quanto sarebbe stato triste, ovviamente, ma per tutti noi sarà un po' come diplomarsi, per tutto il cast e anche per parte della crew. Gran parte dello staff lavora allo show fin dalla prima stagione...Quindi sarà fantastico e anche difficile, ma come sempre molto divertente".