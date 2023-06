Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Netflix era pronto per iniziare le riprese dell'ultima stagione di Stranger Things, ma è stato costretto a sospendere i lavori a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

Gli script degli ultimi episodi sono stati iniziati alla fine dell'anno scorso, quindi è abbastanza sicuro pensare che le sceneggiature siano praticamente pronte. A darne la conferma è stato Finn Wolfhard, che durante un'intervista ha rivelato di averne lette alcune:

"Penso che risponderemo a un'enorme quantità di domande sulla tradizione di Stranger Things, la costruzione di questo mondo. Molte persone saranno felici di tornare - è l'ultima stagione, quindi vogliamo tornare alle radici. Sarà davvero emozionante. Sono ovviamente entusiasta di tornare a girare, ma sarà anche molto triste. Parlando da fan, sono felice di scoprire dove andranno a finire tutti i personaggi. Però non so ancora come si concluderà, ho letto solo i primi tre copioni, quindi vedremo".

Nel frattempo i fratelli Duffer hanno indicato che le sceneggiature sono terminate, ma che saranno ulteriormente perfezionate durante le riprese, il che significa che le telecamere non possono iniziare a girare fino alla conclusione dello sciopero della WGA:

"La scrittura non si ferma quando iniziano le riprese. Anche se siamo entusiasti di iniziare la produzione con i nostri fantastici cast e troupe, non è possibile durante questo sciopero. Speriamo che venga raggiunto presto un accordo equo in modo da poter tornare tutti al lavoro. Fino ad allora, #wgastrong".

Fonte: Comic Book