Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Una nuova immagine offre una prima occhiata alla Undici del prossimo volume della stagione 4 di Stranger Things.

Lo spettacolo è tornato su Netflix alla fine di maggio, riportando sullo schermo una miriade di personaggi già conosciuti e introducendone anche nuove, insieme a location e villain completamente inediti. Dopo i Demogorgoni e il Mind Flayer, i nuovi episodi hanno introdotto Vecna (Jamie Campbell Bower), un sinistro antagonista che si rivela la più grande minaccia per Undici (Millie Bobby Brown) e i suoi amici.

Una nuova immagine di Empire Magazine offre una prima occhiata alla Undici che vedremo nei prossimi episodi. L'immagine vede il personaggio in un ambiente desertico, e si nota come le esca del sangue dal naso - indicando che ha appena usato i suoi poteri telecinetici.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Nel frattempo, i creatori dello spettacolo hanno offerto alcune anticipazioni: nei due episodi rimanenti, che arriveranno il 1° luglio su Netflix, Vecna ha maledetto Nancy Wheeler (Natalia Dyer), che ora affronta il destino che Max (Sadie Sink) ha scampato per un pelo. Dopo la morte violenta di Chrissy (Grace Van Dien), Fred (Logan Riley Bruner) e Patrick (Myles Truitt), Matt e Ross Duffer avvertono che "tutti sono in pericolo":

"Gran parte del tono più oscuro è stato determinato dal fatto che avevamo questi bambini - li chiamiamo ancora bambini, anche se so che non sono più dei bambini ma è come se fossero i miei figli - che ora vanno al liceo, e sembrava il momento giusto per inserirli in un film horror in piena regola. Abbiamo a che fare con temi più oscuri e problemi che derivano dall'essere un adolescente, perché almeno per me e Ross, e penso che per la maggior parte delle persone, il liceo sia un momento difficile. È lì che vivi un sacco di oscure emozioni per la prima volta. Ti senti un po' turbato e insicuro...questa è l'intenzione. Volevamo che l'intera stagione facesse pensare che tutti sono in pericolo. E forse non sarebbe stato possibile realizzare questi concetti mentre i protagonisti erano ancora degli adorabili bambini".

Stranger Things tornerà su Netflix con gli ultimi due episodi della quarta stagione il 1° luglio.

Fonte: Screen Rant