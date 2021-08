Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo il recente annuncio che ha svelato il periodo d’uscita dei nuovi episodi di Cobra Kai, giungono finalmente nuovi e aggiornamenti su di un altro dei cavalli di battaglia del servizio streaming di Netflix.

Tramite la pubblicazione sui social di un breve teaser trailer, è stato infatti rivelato quando sarà disponibile in catalogo la quarta stagione di Stranger Things, ma, al contrario del sopracitato show, l’attesa sarà purtroppo ancora lunga.

Le nuove avventure di Eleven (Millie Bobby Brown) e di tutta la banda di giovani protagonisti nella misteriosa e terrificante cittadina di Hawkins debutteranno in un generico 2022.

Una notizia che di certo lascerà un po’ delusi tutti i fan, che dalla fine della precedente annata, sono in costante fermento per conoscere gli eventi che hanno portato il presunto morto agente Hopper (David Harbour, visto recentemente in Black Widow) a finire nelle mani dei Russi, e quali nuove minacce dovranno affrontare i protagonisti.

Quel che è certo è che stando alle recenti parole della star Caleb McLaughlin, volto di Lucas Sinclair, i prossimi episodi saranno molto diversi dai precedenti, in quanto saranno caratterizzati da una trama estremamente folle.

Una dichiarazione che sicuramente avrà l’effetto di infiammare l’hype e le fantasie del pubblico, e magari rendere quest’attesa decisamente meno penosa.

don't blink. STRANGER THINGS will return with Season 4 in 2022

uʍop ǝpá´‰sdn ǝɥʇ uá´‰ llɐ,ÊŽ ǝǝs pic.twitter.com/ta3WX0pEcH — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 6, 2021

Fonte: Comic Book