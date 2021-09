Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 43 minuti fa

La spia ribelle Cassian Andor non sarà l’unico personaggio che vedremo combattere in Star Wars: Andor. L’attore Diego Luna anticipa che nella serie spin-off di Disney+, prequel del film del 2016 Rogue One: A Star Wars Story, torneranno “facce familiari”. Ambientata durante gli anni in cui si è formata l’Alleanza Ribelle, la serie sarà collocata temporalmente cinque anni prima della morte del capitano Ribelle sul pianeta oceanico Scarif, in una battaglia per rubare i piani della super arma dell’Impero: la Morte Nera. Dal momento che in Rogue One Andor muore al fianco di Jyn Erso (Felicity Jones), altra combattente, l’attore tornerà in una serie nella quale il destino del suo personaggio è già noto.

In un’intervista a Deadline, Luna ha detto:

“Vedrete sicuramente delle facce familiari. Posso parlare di questo progetto liberamente, perché non posso rovinare il finale, se avete già visto Rogue One. Non importa cosa dico, non posso rovinare il finale”.

Si dice che la serie vedrà il ritorno della co-star di Luna in Rogue One, Forest Whitaker, che interpreterà il veterano della Guerra dei Cloni Saw Gerrera. Genevieve O’Reilly riprenderà il ruolo di Mon Mothma, co-fondatrice dell’Alleanza Ribelle. Sembra che Alan Tudyk, che ha interpretato l’ex droide Imperiale ed il co-pilota di Andor K-2SO in Rogue One, non sarà coinvolto nella serie, nonostante un annuncio del 2019 che sosteneva il contrario. Secondo un rapporto non confermato, Ben Mendelsohn riprenderà il ruolo del Direttore Orson Krennic.

Riguardo il lavorare durante la pandemia, Luna ha detto a Deadline:

“Ho avuto l’opportunità di lavorare con un team del quale non potrei essere più orgoglioso, e che non potrei ammirare di più. È un momento difficile per girare, e siamo stati davvero fortunati. Adesso abbiamo finito le riprese, e le stiamo preparando perché il pubblico possa vederle. Non posso dire molto, ma posso affermare che questa esperienza è stata letteralmente una trasformazione per me. È stato qualcosa che ho fortemente voluto fare, e che non pensavo di essere in grado di fare. Sono più che felice”.

Star Wars: Andor andrà in onda nel 2022 su Disney+; sarà composta da 12 episodi, e il cast include Diego Luna, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller e Genevieve O'Reilly.

Fonte: Comic Book