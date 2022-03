Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Ci sono alcuni strani nuovi mondi là fuori, e abbiamo bisogno di un Capitano disposto ad esplorarli.

Paramount+ ha appena svelato il primo teaser del prossimo spin-off Star Trek: Strange New Worlds, in cui vediamo Christopher Pike (Anson Mount) che vive nella natura selvaggia e innevata, sfoggiando una folta barba. Riceve un messaggio sul suo comunicatore: "Chris... ho bisogno che tu torni, Capitano". Mentre è in sella al suo cavallo, una navetta della Flotta Stellare gli passa accanto in picchiata.

Mentre osserviamo una varietà di paesaggi alieni, Numero uno (Rebecca Romijn) racconta che le visite al nostro mondo da forme di vita sconosciute sono sempre materia delle storie per bambini e della fantascienza..."finché, un giorno, non saranno più solo storie". Detto questo, vediamo un Pike ben rasato a bordo di un'astronave, quella a cui appartiene.

Star Trek: Strange New Worlds - che debutterà giovedì 5 maggio - si svolge negli anni prima che Kirk salisse a bordo della U.S.S. Enterprise. La serie segue Pike, Numero Uno e Spock (Ethan Peck) mentre esplorano nuovi mondi intorno alla galassia.

Fonte: TVLine