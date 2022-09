Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Mentre si attende in Italia l’arrivo della prima stagione, previsto con il lancio europeo della nuova piattaforma streaming di Paramount+, giungono nuove informazioni in merito al secondo arco narrativo di Star Trek: Strange New Worlds.

Durante il recente Star Trek Day è stato infatti annunciato che Carol Kane, conosciuta al pubblico per aver vestito i panni di Lilian Kaushtupper in Unbreakable Kimmy Schmidt e di Mindy Markowitz in Hunters, è ufficialmente entrata nel cast della serie.

L’attrice è stata scritturata per ricoprire il ruolo ricorrente di Pelia, un ingegnere altamente istruito che, stando alla descrizione, non sopporta gli stupidi ed è capace di risolvere i problemi con calma e in modo sbrigativo, facendo affidamento ai molti anni di esperienza.

Lo show vede Anson Mount, Ethan Peck e Rebecca Romijn, dopo l’apparizione in Star Trek: Discovery, tornare a dare il volto al capitano Christopher Pike, l'ufficiale scientifico Spock e Una Chin-Riley, che, a bordo dell’astronave USS Enteprise, viaggiano per tutta la galassia, esplorando nuovi mondi e civiltà sconosciute.

Fonte: TVLine