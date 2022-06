Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Nel pieno della visione della prima stagione di Star Trek: Strange New Worlds, che ha ottenutoil punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, i fan potranno gioire ulteriormente dalla recente notizia riguardante un altro prodotto dell’universo creato da Gene Roddenberry.

Da tempo era stato già annunciato che il terzo arco narrativo di Star Trek: Picard avrebbe concluso le vicende dell’ex capitano della USS-Enterprise nel migliore dei modi, facendolo infatti ricongiungere con il suo storico equipaggio, ma pare che i protagonisti di The Next Generation non saranno i soli personaggi del franchise a fare la loro apparizione.

Lo showrunner Terry Matalas, parlando infatti dell’emozione provata nel rivedere insieme sul set tutti quei volti noti, ha rivelato quest’incredibile news:

“C’è stato un momento in particolare...dico solo che è leggendario. Sono tutti riuniti e si stanno svolgendo alcuni eventi. Ricordo di essermi rivolto al mio assistente e di aver detto: 'In questo momento dovrei essere in lacrime, ma sono troppo stressato per farlo come si deve’. Ci sono delle scene davvero divertenti in questa stagione, perché vedranno la presenza di persone legate a Star Trek che non fanno solo parte del cast di The Next Generation”.

Purtroppo non è stato rivelato altro e per conoscere le identità di questi ulteriori personaggi, non resta che attendere i prossimi aggiornamenti o la premiere della terza annata, ancora senza una precisa data ufficiale.

Fonte: Comic Book