Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Paramount+ ha rilasciato un nuovo teaser trailer per la seconda stagione di Star Trek: Picard. Il breve filmato è ricco di azione, e Jean-Luc Picard e il suo team si fanno avanti per riparare una linea temporale stravolta. Nello show troviamo Patrick Stewart nei panni di Jean-Luc Picard, l'ex Capitano della USS Enterprise di Star Trek: The Next Generation che in Star Trek: Picard esplora il prossimo capitolo della sua vita e vedrà ritorno della sua vecchia nemesi, Q, interpretato da John de Lancie.

Oltre a Stewart e De Lancie anche Whoopi Goldberg riprenderà il ruolo di Guinan che aveva Star Trek: The Next Generation. Il nuovo show Paramount+ invece include Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady e Brent Spiner. Nella nuova stagione Annie Wersching interpreterà un classico cattivo di Star Trek, la Regina Borg.

Akiva Goldsman e Terry Matalas sono co-showrunner della seconda stagione. Michael Chabon, lo showrunner della prima stagione, ha scritto due episodi della nuova stagione. Jonathan Frakes ritorna, dirigendo stavolta più episodi, e ha anticipato un ritorno e una riunione con i suoi co-protagonisti di The Next Generation:

"Ho una scena con lui e Soong, che Brent interpreta in Picard, ed è una delle mie scene preferite della stagione".

La nuova stagione di Star Trek: Picard debutterà il prossimo 3 marzo esclusivamente su Paramount+.

Fonte: Comic Book