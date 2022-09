Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo l'annuncio riguardante un aumento di budget per il prossimo lotto di episodi, il creatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk ha rivelato che Leonardo DiCaprio potrebbe potenzialmente far parte della terza stagione della serie TV.

Sebbene le star di Hollywood non facessero parte del piano iniziale di Hwang per la seconda stagione, il produttore di Squid Game ha rivelato che potrebbero partecipare a una potenziale terza stagione, incluso DiCaprio.

Poiché la seconda stagione dello spettacolo di Netflix è ancora ambientata in Corea, il coinvolgimento di attori non coreani "non era nei piani di Hwang". Durante una conferenza stampa, però, Hwang ha affermato che "forse avrebbe cambiato idea" se il gigante dello streaming avesse dato il via libera a una terza stagione.

Tra le nuove aggiunte potrebbe esserci proprio DiCaprio, che in precedenza aveva parlato con Hwang di una sua ipotetica presenza nello spettacolo: "Forse, se il tempo e le possibilità lo consentono, dovremmo chiedergli di unirsi al gioco", ha affermato il produttore, rivelando che DiCaprio "ha detto molte volte di essere un grande fan".

Squid Game è disponibile in streaming su Netflix.

Fonte: Collider