Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Netflix ha riacceso la luce sulla seconda stagione di Squid Game, rilasciando una breve clip con la bambola gigante vista nella prima stagione.

Il colosso dello streaming ha quindi condiviso un messaggio dell'autore, produttore e regista Hwang Dong-Hyuk che fornisce nuovi dettagli sul ritorno di una delle serie TV più amate, discusse, controverse e di successo degli anni recenti:

"Ci sono voluti dodici anni per dare alla luce la prima stagione, e dodici giorni perché diventasse la più popolare serie Netflix di sempre".

Dong-hyuk non si è tirato indietro nel condividere qualche piccola anticipazione sulla trama delle prossime puntate:

"Ora Gi-hun sta tornando da Front Man. È in arrivo la seconda stagione. Potrebbe riapparire l’uomo in giacca e cravatta con i ddakji. Inoltre ci sarà Cheol-su, il fidanzato di Young-hee".

Infine, manda un abbraccio a tutti i fan del mondo e li ringrazia per aver seguito lo show.

Tra i personaggi che ritorneranno nella prossima stagioni sono presenti il protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) e il villain mascherato Front Man (Lee Byung-hun).

Una scelta produttiva scontata quella del colosso di Los Gatos, considerato lo straordinario successo nello scorso autunno che ha reso Squid Game la serie più vista su Netflix.

Fonte: Comic Book