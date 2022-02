South Side 3 ci sarà! HBO Max Rinnova la Serie TV Comedy

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Semaforo verde per South Side, che HBO Max decide di rinnovare per un nuovo capitolo.

South Side, che ha debuttato per la prima volta su Comedy Central prima di passare a HBO Max per la stagione 2 a novembre 2021, segue due amici che si sono appena diplomati al community college e sono pronti a conquistare il mondo, ma finché non lo faranno, sono bloccati a lavorare da Rent-T-Own. Girato nel quartiere di Englewood a Chicago, lo spettacolo offre uno sguardo autentico su ciò che è la vita nel South Side.

“È una benedizione. Possiamo fare uno spettacolo con la nostra famiglia e i nostri amici su una città che amiamo. South Side trova gioia nelle straordinarie avventure della gente comune", hanno detto Salahuddin e Riddle. “Ci sfidiamo a rendere ogni episodio un viaggio unico e inaspettato. Non abbiamo idea di dove si troveranno i nostri personaggi nella terza stagione e non potremmo essere più entusiasti di scoprirlo".

Fonte: Deadline