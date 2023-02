Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Secondo un nuovo rapporto, Soulmates è stato cancellato dalla rete AMC nonostante fosse già stato rinnovato per una seconda stagione ad agosto 2020. La serie TV di fantascienza è stata co-creata da Brett Goldstein (Ted Lasso) e Will Bridges (Black Mirror) e basato sul loro cortometraggio For Life.

"Siamo stati immediatamente attratti dalla premessa unica di Soulmates in quanto esplora l'amore e le relazioni da diversi punti di vista, stimolando conversazioni sulla connessione umana, le relazioni e la felicità", aveva dichiarato Dan McDermott di AMC quando la serie TV è stata rinnovata. "Queste sono storie e temi che risuonano, e sembrano quasi tempestivi dato il clima odierno in cui molti di noi si sentono disconnessi o stanno affrontando mutevoli dinamiche relazionali. Siamo entusiasti di continuare la nostra relazione con Will e Brett, che non mancano mai di offrire una narrazione fantasiosa e di alto livello".

La prima stagione di Soulmates è disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

Fonte: Comic Book