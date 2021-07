Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 17 giugno 2021

Il colosso dello streaming Netflix si è costantemente affermato per avvincenti documentari e docuserie su crimini violenti presi da storie vere. Ha quindi senso che, sulla scia di Murder At The Cottage: The Search For Justice For Sophie di Sky, la piattaforma rilasci la propria docuserie sullo stesso omicidio irrisolto che ha avuto luogo in uno dei posti più remoti dell'Irlanda.

La docuserie - divisa in tre parti - Sophie: A Murder in West Coast andrà a riprendere quell'omicidio che ha scioccato il Paese e ha innescato una delle più grandi indagini mai viste, scatenando una sorta di ossessione nazionale sia in Irlanda che in Francia per due decenni e mezzo.

Diretta dal regista britannico John Dower (My Scientology Movie), lo show tratterà il caso di Sophie Toscan Du Plantier, una talentuosa produttrice cinematografica e televisiva francese che fu selvaggiamente picchiata a morte fuori dal suo isolato cottage per le vacanze a West Cork, in Irlanda, il 23 dicembre 1996.

Il caso rimane irrisolto, ma ciò non significa che la questione non sia stata ascoltata davanti ai tribunali. Il giornalista Ian Bailey è stato infatti arrestato due volte e condannato in contumacia dalla Corte d'Assise di Parigi in relazione all'omicidio. Tuttavia, mentre le autorità francesi hanno condannato Bailey a venticinque anni di carcere, non sono state in grado di ottenere un'estradizione dall'Irlanda. Fino ad oggi l'uomo mantiene la sua innocenza. In effetti, ha persino intrapreso un'azione per diffamazione contro otto giornali per aver riferito di essere il principale sospettato nel caso, ed è stato intervistato proprio nella docuserie, insieme ai componenti della famiglia di Sophie.

Il produttore Simon Chinn, premio Oscar per Searching For Sugarman e Man On Wire, è il produttore esecutivo, insieme a Jonathan Chinn e Suzanne Lavery, che ha dichiarato:

"Nel realizzare questo documentario abbiamo voluto onorare Sophie, la sua famiglia e quella comunità rurale nell'Irlanda occidentale. Anche ora, trovo davvero sorprendente che qualcosa di così terribile possa essere successo non solo a una donna che sembrava avere una vita così dorata, ma in un posto così bello e a una comunità che si vantava della sua pace, sicurezza e inclusività".

Netflix ha recentemente rilasciato il trailer della docuserie Sophie: A Murder in West Cork, che sarà disponibile dal 30 giugno.

Fonte: Deadline