Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Quasi un decennio dopo la sua conclusione, Charlie Hunnam ha dichiarato in un'intervista di avere alcune idee per un ritorno di Jax in Sons of Anarchy.

Lo show creato da Kurt Sutter ebbe un discreto successo e recensioni generalmente favorevoli durante tutta la sua durata, con la star Katey Sagal che vinse un Golden Globe per la sua interpretazione.

Grazie al suo successo di critica e di ascolti Sons of Anarchy ha creato un franchise, dando vita a Mayans M.C. (serie sequel spin-off incentrata sull'omonimo club di motociclisti latinoamericani) e a una proposta di un prequel che esplora le origini del club principale. Nonostante Sutter sia stato licenziato da Mayans M.C. dopo una serie di lamentele da parte del cast e della troupe sul suo comportamento, lo spin-off continua a prosperare, tanto da aver ottenuto il rinnovo per una quinta stagione.

In una recente intervista Charlie Hunnam ha condiviso i suoi pensieri su un potenziale ritorno nel franchise. L'attore ha espresso il suo interesse a tornare, anticipando anche di essere al lavoro su alcune idee:

"Ho un'idea che sto esplorando, potrebbe essere una possibilità. Sarebbe qualcosa di cui sarei incredibilmente entusiasta, quindi siamo all'inizio, nella fase di esplorazione e fattibilità di questo progetto".

Anche se Hunnam potrebbe essere interessato a fare ritorno, c'è un grosso ostacolo nel destino del suo personaggio. Il finale dello show infatti ha diviso i fan, poiché ha visto l'amato personaggio sacrificarsi per rimettere sulla giusta strada il club, guidando la sua motocicletta contro un camion mentre era inseguito dalla polizia. Dato che alcuni hanno ritenuto che questo fosse un finale emotivamente soddisfacente e piuttosto definitivo, potrebbe essere una sorpresa sentire Hunnam confermare un'idea per un potenziale ritorno di Jax in Sons of Anarchy in futuro.

Fonte: Screen Rant