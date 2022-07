Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo l’enorme successo riscosso da LOL - Chi Ride è Fuori, Prime Video annuncia Sono Lillo, la nuova serie TV che vedrà come protagonista Lillo Petrolo (che nelle due stagioni del game show ha fatto innamorare il pubblico con la sua incredibile interpretazione di Posaman).

Secondo la descrizione, il nuovo progetto "seguirà il comico alle prese con le conseguenze del suo grande successo: da quando ha creato il personaggio di Posaman, infatti, ha ottenuto una fama immediata e ora tutti lo vogliono. Non potrebbe andare meglio, ma si sa, non tutto è oro quel che luccica! Sua moglie Marzia, dopo lunghi anni di matrimonio, decide di lasciarlo. Il motivo? Proprio Posaman! O meglio, il fatto che Lillo si sia talmente immedesimato nel personaggio da non prendersi mai sul serio. Deciso a riconquistare Marzia, Lillo si imbarcherà in un'avventura piena di situazioni grottesche e surreali nella quale troverà la cosa più importante di tutte: sé stesso".

Assieme a Lillo, nel cast saranno presenti Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Corrado e Caterina Guzzanti, Cristiano Caccamo e Maccio Capatonda.

Sono Lillo è prodotto da Lucky Red, diretto da Eros Puglielli e verrà rilasciato su Prime Video nel corso del 2023.