Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 48 minuti fa

Something is Killing the Children sta per diventare una serie TV. Il fumetto, tra i più popolari sul mercato in questo momento, verrà adattato da Trevor Macy e Mike Flanagan. Questi ultimi sono particolarmente conosciuti per l'adattamento di Doctor Sleep di Stephen King e hanno anche creato The Haunting of Hill House per Netflix.

Pare che Netflix per ora abbia commissionato soltanto un episodio pilota e che sia tuttora in fase di sviluppo. Una rara mossa quella della piattaforma, che solitamente commissiona direttamente una stagione completa. Pare che Macy stia scrivendo l'episodio e diventerà showrunner nel caso in cui il colosso americano darà il via libera ufficiale allo show, non è chiaro se Flanagan dirigerà uno degli episodi.

Sia Macy che Flanagan compaiono come produttori esecutivi del progetto insieme a Stephen Christy, Ross Richie e Mark Ambrose di Boom!, la casa editrice americana che ha pubblicato il fumetto. James Tynion IV e il nostrano Werther Dell'Edera, i creatori del fumetto, sono elencati come co-produttori esecutivi del progetto.

Something is Killing the Children ha avuto un successo travolgente. Al suo debutto ha venduto oltre 175.000 copie e nel tempo, con tutte le sue varie edizioni è arrivata a 1.2 milioni di copie, vincendo il premio Eisner per la migliore nuova serie agli Eisner Awards 2020.

"Something is Killing the Children è un progetto che vive nella mia testa da molto, molto tempo. È cambiato in tanti modi diversi, ma alla fine penso che questa fosse la forma che doveva sempre prendere. Ci sono cose orribili nel mondo che sono realmente visibili solo ai giovani - pressioni e terrori sociali unici, mostri, creature informi di paura e orrore che predano i bambini - e per quanto cerchiamo di proteggerli, falliamo, ancora e ancora". Queste le parole di Tynion sul progetto quando è stato annunciato per la prima volta nel 2019.

"Questa è una storia su paure umane molto radicate che assumono una forma più letterale e orribile. E poi c'è Erica Slaughter. Uccide i mostri che gli altri adulti non riesco a vedere. Sono molto entusiasta che tutti voi entriate nel mondo che Werther e io abbiamo creato, in modo che possiate incontrarla".

Fonte: Comic Book