Alla fine dello scorso anno, per colmare il divario tra la seconda e la terza stagione, Solar Opposites ha realizzato un bizzarro speciale natalizio che i fan hanno enormemente apprezzato. Questo evento proseguirà anche quest’anno, sebbene lo speciale verrà mandato in onda durante un’altra occorrenza.

Il co-creatore della serie Mike McMahan (Rick and Morty) e il produttore esecutivo Josh Bycel hanno discusso riguardo alla terza stagione appena uscita e hanno confermato che ci sarà sicuramente uno speciale che riguarderà la festa di Halloween:

"Se vi è piaciuto il tono dello speciale di Natale, quello di Halloween è altrettanto stupido. In senso positivo”, ha dichiarato McMahan.

Lo speciale natalizio del 2021 è stata una rivisitazione del film di Arnold Schwarzenegger Jingle All the Way. Solar Opposites è noto per i suoi riferimenti cinematografici profondi, tuttavia l’episodio natalizio fa uno strappo alla regola. McMahan ha scritto l’intero episodio senza averlo mai visto:

"Mi sono seduto e ho scritto l'episodio in una sola seduta, senza aver mai visto Jingle All The Way", ha spiegato il co-creatore. "Mi sono detto: ‘questo è ciò che penso sia Jingle All The Way’. Così ho guardato il trailer dell’episodio, ma ho pensato: 'Faremo una parodia di Jingle All The Way, una parodia natalizia, ma non ho intenzione di guardarla'. E l'assistente dello sceneggiatore, che invece l’aveva visto, continuava a dire: ‘Questo non succede in Jingle All The Way’. E io pensavo: 'Non mi interessa. La cosa mi diverte’".

In attesa dell'uscita dell'episodio di Halloween in arrivo quest'autunno, le tre stagioni di Solar Opposites sono disponibili su Hulu.

