Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La fanbase internazionale per i drammi coreani è in aumento dopo l'uscita di Squid Game. Pertanto, ha senso per Disney+ tastare il terreno e vedere se può seguire le orme di Netflix e attirare più abbonati alla sua piattaforma rilasciando il piuttosto controverso K-drama, Snowdrop - di cui ha rilasciato il trailer ufficiale.

Il video offre uno sguardo alla Corea del Sud del 1987, dove Lim Soo-ho (Jung Hae-in) e Yeong-ro (Jisoo) si incontrano. Ma la loro storia d'amore si svolge sullo sfondo di uno degli anni più significativi della storia della Corea del Sud, l'anno in cui i cittadini si sono opposti al governo autoritario e hanno chiesto elezioni eque che alla fine hanno portato al voto democratico nel dicembre 1987.

Vediamo i loro sentimenti innocenti in mezzo alle turbolenze politiche del Paese. Ma anche se il personaggio di Jung Hae-in avverte Jisoo che "è troppo pericoloso accompagnarmi fino alla fine", il trailer rende evidente che il loro amore proibito non è pronto a piegarsi, indipendentemente dalle circostanze.

Snowdrop è il primo ruolo da protagonista di Jung Hae-in dopo aver recitato nel dramma coreano A Piece of Your Mind. La serie segna anche il debutto come attrice della cantante della band K-Pop BLACKPINK, Jisoo.

I 16 episodi di Snowdrop sono ora disponibili su Disney+.

Fonte: We Got This Covered