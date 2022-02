Smallville: gli Aggiornamenti di Tom Welling sul Sequel Animato

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dopo mesi di silenzio dall’annuncio della serie animata Smallville, Tom Welling (interprete di Clark Kent) è tornato sul progetto per condividere alcuni dettagli.

L'attore e produttore newyorkese, ospite della convention Fan Expo di Vancouver, ha rivelato delle informazioni davvero interessanti per farsi un'idea di come sarà lo show.

"Stiamo lavorando sulla serie animata che riprenderà la storia da dove si era interrotta dopo il finale di Smallville...E racconteremo la nostra storia. Abbiamo già pensato all’animazione, semplicemente non abbiamo ancora le storie perché Al e Miles sono impegnati a realizzare film in stile Tim Burton. Non appena avranno concluso quel lavoro, lo realizzeremo. Voglio essere la voce di Clark, voglio Erica per la voce di Lois. Quello sarà l’aspetto divertente. Penso ci sia una storia che Al e Miles racconteranno che sia individuale e nuova, e la chiameremo legata al multiverso. Ma vedremo che direzione prenderà il progetto e sarà divertente".

Creata da Alfred Gough e Miles Millar, la serie originale Smallville ha debuttato nel 2001 con dieci stagioni, concludendosi nel 2011. Lo show ha visto come protagonista un giovane Clark Kent che ha seguito i suoi anni formativi nella città del Kansas di Smallville, mentre sviluppava le sue abilità e si faceva sia amici che nemici lungo la strada. Il principale tra questi era Lex Luthor (Michael Rosenbaum), che è stato uno dei migliori amici di Clark e lentamente è diventato il nemico più astuto dell’Uomo d’Acciaio.

Il nuovo prodotto seriale, secondo le intenzioni degli ideatori Welling e Rosenbaum, che collaboreranno con gli sceneggiatori originali di Smallville Al Gough e Miles Illar, sarà quindi un sequel animato.

