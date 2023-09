Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 08 settembre 2023

Christina Hendricks (Mad Men) e Paddy Considine (House of The Dragon) saranno i protagonisti di Small Town, Big Story, miniserie in sei parti creata e diretta da Chris O'Dowd (The It Crowd).

Realizzata per Sky, la serie TV è ambientata a Drumban, un villaggio fittizio della campagna irlandese abitato da emarginati. Quando una produzione americana arriva in città, un segreto mantenuto a lungo tornerà alla luce.

Hendricks interpreterà Wendy Patterson, produttrice televisiva che torna a Drumban dopo essersi trasferita a Los Angeles. Mentre Considine sarà il Dottore della cittadina, Seamus Proctor, nonché pilastro riconosciuto della comunità.

Nel cast saranno presenti anche David Rawle, Eileen Walsh (Catastrophe), Leia Murphy (Fair City), Patrick Martins (The Confessions of Frannie Langton), Evanne Kilgallon, Andrew Bennett (The Quiet Girl), Ruth McCabe (Breakfast on Pluto) e David Wilmot (The Alienist).

Sky ha sottolineato che lo spettacolo è una produzione Equity e che tutti gli accordi sul cast sono conformi alle regole e alle condizioni SAG-AFTRA, stipulate prima dello sciopero.

Small Town, Big Story dovrebbe debuttare nel 2024.

