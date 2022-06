Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Slow Horses tornerà con altre due stagioni. Basata sulla serie di libri Slough House di Mick Herron, la prima stagione era basata sul primo libro ed è stata presentata in anteprima su Apple TV+ ad aprile. La seconda stagione dello show - che dovrebbe debuttare nel corso del 2022 - è basata sul romanzo Dead Lions, mentre le prossime due saranno basate sui libri Real Tigers e Spook Street.

Slow Horses è descritto come un dramma di spionaggio cupamente umoristico che segue una squadra disfunzionale di agenti dell'intelligence britannica che presta servizio in un dipartimento di discarica dell'MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House. Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante ma irascibile leader delle spie, che finiscono a Slough House a causa dei loro errori che hanno posto fine alla loro carriera.

Il cast comprende anche Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan e Jonathan Pryce.

Nella terza stagione, le spie cadute in disgrazia di Lamb lavorano insieme per sventare un agente quando uno di loro viene rapito. La stagione 4 si apre invece con un bombardamento che fa esplodere segreti personali, scuotendo le già instabili fondamenta di Slough House.

Fonte: Variety