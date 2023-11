Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 09 novembre 2023

A giugno 2022 Apple TV+ ha rinnovato Slow Horses per due nuove stagioni e, nelle scorse ore, la piattaforma di streaming ha rilasciato il trailer ufficiale della terza - che debutterà il 29 novembre.

Gary Oldman torna a vestire i panni di Jackson Lamb, e i problemi per la Slough House non sono mai stati così gravi. Nel prossimo capitolo, i personaggi si trovano di fronte a sfide sempre più complesse, con una trama che ruota intorno alla salvezza dell'MI5.

I nuovi episodi della serie TV saranno interpretati da Ṣọpẹ Dìrísù (Sean Donovan, ex capo della sicurezza presso l'ambasciata britannica a Istanbul), Katherine Waterston (Alison Dunn, un'agente dell'MI5 che scopre un sinistro segreto al centro dell'agenzia), Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan e Jonathan Pryce.

Slow Horses è descritto come un dramma di spionaggio cupamente umoristico che segue una squadra disfunzionale di agenti dell'intelligence britannica che presta servizio in un dipartimento di discarica dell'MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House. Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante ma irascibile leader delle spie, che finiscono a Slough House a causa dei loro errori che hanno posto fine alla loro carriera.

Fonte: Comic Book