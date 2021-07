Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Direttamente dal panel Comic-Con, la piattaforma Shudder ha rivelato il trailer completo di Slasher: Flesh & Blood, la quarta stagione della serie TV antologica. La nuova stagione di otto episodi sarà presentata in anteprima su Shudder giovedì 12 agosto e vedrà una famiglia benestante nel mirino di un assassino.

La descrizione ufficiale recita: "Slasher: Flesh & Blood segue una famiglia benestante e disfunzionale che si riunisce per una riunione su un'isola, solo per scoprire che sono contrapposti l'uno con l'altro in un crudele gioco di vita e di morte, il tutto mentre sono perseguitati da un misterioso assassino mascherato. Niente è come sembra e nessuno è al sicuro mentre la tensione e il numero dei cadaveri aumentano".

Il famosissimo regista David Cronenberg si unirà al cast della nuova stagione, recitando accanto ad attori delle passate stagioni in ruoli nuovi di zecca, tra cui Paula Brancati, Jefferson Brown, Patrice Goodman, Sabrina Grdevich e Christopher Jacot. Le novità del franchise sono Rachael Crawford, Jeananne Goosen, Sydney Meyer e Alex Ozerov.

"Slasher: Flesh & Blood è come Knives Out ma fatto da John Carpenter e porta il franchise di Slasher a un nuovo livello con una storia avvincente e spaventosa su segreti di famiglia, intrighi, omicidi ed eredità". Ha affermato il direttore generale di Shudder Craig Engler. "Siamo incredibilmente fortunati ad avere David Cronenberg, un'icona del genere, che offre una performance straordinaria come il temibile e intimidatorio patriarca della famiglia Galloway che dà il tono per i colpi di scena scioccanti, i misteri folli e il caos totale che verranno. I membri di Shudder non vorranno perdersi nemmeno un episodio di questa incredibile serie di eventi".

Slasher: Flesh & Blood debutterà in streaming su Shudder negli Stati Uniti, Regno Unito/Irlanda e Australia/Nuova Zelanda il 12 agosto con i suoi primi due episodi e i nuovi episodi che usciranno poi a cadenza settimanale. Per chi se le fosse perse, potete trovare le prime tre stagioni dello show su Netflix.

Fonte: Comic Book