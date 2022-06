Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo la conclusione della prima stagione avvenuta in queste ore, la BBC ha dato il via libera per un secondo ciclo di episodi di Sherwood. La serie, realizzata dallo scrittore di Brexit: The Uncivil War e Quiz, James Graham, ha tenuto sintonizzati milioni di telespettatori che non hanno dovuto attendere molto alla notizia di un nuovo ritorno di stagione.

Interpretato da David Morrissey (The Walking Dead) e Lesley Manville (Phantom Thread), Sherwood è un murder mistery in sei puntate ispirato agli eventi accaduti nel villaggio minerario del Nottinghamshire dove Graham è cresciuto. La seconda serie si ispirerà ancora una volta ai villaggi minerari e alle città circostanti, proseguendo nell’esamina delle vite e delle eredità di coloro che sono stati governati dal passato industriale della Gran Bretagna, in particolare dagli scioperi dei minatori della metà degli anni Ottanta che hanno scosso la nazione.

Graham ha dichiarato di essere stato profondamente commosso dalla reazione alla prima stagione:

"Queste storie provengono da casa mia e voglio esprimere la mia gratitudine alla mia comunità, per la quale so che questi argomenti possono essere difficili, ma - spero - importanti da esplorare. Le East Midlands e le ex aree del 'Muro Rosso' non sono mai una cosa sola, politicamente o culturalmente, ed è stato l'onore della mia vita dare voce e carattere a un luogo che amo".

Graham, dopo aver sfondato come drammaturgo, è diventato uno dei principali scrittori televisivi britannici. Scriverà tutti e sei gli episodi della seconda stagione e ne sarà il produttore esecutivo insieme a Howell, Ross, Harriet Spencer e Ben Irving.

Fonte: Deadline