Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Sherlock è una serie TV andata in onda dal 2010 al 2017 e liberamente tratta dalle opere di Sir Arthur Conan Doyle. La serie televisiva - composta da quattro stagioni - è stata creata da Steven Moffat e Mark Gatiss e interpretata da Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) e Martin Freeman (John Watson).

Di recente, Genna Chan ha parlato in un'intervista a British Vogue della sua esperienza da attrice nella serie TV: Chan infatti ha recitato nel secondo episodio della prima stagione di Sherlock, Il banchiere cieco (The Blind Banker).

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Tale episodio è stato criticato dall'opinione pubblica per aver rappresentato in maniera stereotipata la civiltà asiatica. In merito a questo l'attrice si è espressa in questo modo:

"Farei le stesse scelte, se ne avessi la possibilità? Forse no. Penso che mi farei sentire se il ruolo che dovrei interpretare mi portasse a pensare a un’estrema orientalizzazione. Adesso ne sono molto più consapevole e penso di essere anche in una posizione in cui posso dire qualcosa. Con l’assoluto rispetto di tutti coloro coinvolti… Non sono qui per infangare nessuno… Ma sì, capisco cosa stai dicendo. Non disprezzo nessuno in nessun ruolo o luogo del set. L’industria è cambiata già di molto rispetto a quando ho iniziato a lavorare. Cambiare la cultura, cambiare certi usi richiede del tempo".

La serie TV Sherlock è disponibile in streaming per intero su Chili.

Fonte: Comic Book