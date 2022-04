Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Robert Downey Jr. sta collaborando con HBO Max per due serie ambientate nell'universo di Sherlock Holmes. Il produttore cinematografico del Team Downey e di Sherlock Holmes, Lionel Wigram, sarà il produttore esecutivo dei progetti.

Non si sa ancora se Robert Downey Jr. riprenderà il suo ruolo di detective protagonista, come non si sa quanto saranno interconnessi i due spettacoli.

I film di Sherlock Holmes per il grande schermo con Robert Downey Jr. nei panni di Sherlock Holmes e Jude Law nei panni del Dottor John Watson sono basati sui romanzi di Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes è stato un franchise popolare e di successo per Downey, anche se ci sono stati solo due film fino a questo punto. Il film originale del 2009 ha incassato più di 524 milioni di dollari al botteghino, seguito due anni dopo da Sherlock Holmes - Gioco di Ombre, che ha incassato quasi 544 milioni di dollari. Un terzo film è attualmente in fase di sviluppo, con Downey e Law che riprenderanno i loro ruoli.

Fonte: Comic Book