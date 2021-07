Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Decisamente un'estate caldissima per gli iscritti di Netflix.

Infatti, nell'immenso e variegato catalogo che offre la piattaforma, in tutto il mondo la serie TV più vista del momento è Sex/Life, superando persino i numeri ottenuti da Lucifer.

La serie è incentrata sulla storia di una donna che, sentendosi intrappolata in una vita che non le basta più, evade dalla routine abbandonandosi alle fantasie e ai ricordi di una relazione del suo passato.

Rilasciato soltanto il 25 giugno, lo spettacolo (recensito in questo articolo) ha già sbancato ovunque, fissandosi ai primi posti nella Top Ten di Netflix dei vari paesi.

Complice del successo, sono state sicuramente anche le polemiche attorno alle scene esplicite - tra le quali quella di un nudo maschile che ha fatto molto discutere. Nonostante se ne parli molto, non è ancora arrivato l'annuncio ufficiale della seconda stagione di Sex/Life, ma sospettiamo non tarderà ancora tanto!