Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La terza stagione di Sex/Life non ci sarà.

Netflix ha cancellato la serie TV - che ha suscitato un certo clamore - dopo due stagioni.

Scritto da Stacy Rukeyser e basato sul romanzo 44 Chapters About 4 Men di BB Easton, lo show narra la storia di Billie (Sarah Shahi), moglie e madre che, stanca della sua noiosa vita in periferia, inizia a scrivere un diario che racconta le sue appassionate avventure con l'ex fidanzato Brad (Adam Demos), ai tempi in cui era una ragazza ribelle e libertina. Ben presto Brad torna nella vita di Billie, rovinando il suo matrimonio con Cooper (Mike Vogel).

Dopo la fine delle riprese del secondo capitolo erano arrivate come un fulmine a ciel sereno alcune dichiarazioni della protagonista che aveva criticato la produzione riguardo ad alcuni cambiamenti rispetto al primo arco di episodi:

"Non ho decisamente avuto il sostegno ricevuto nella prima stagione dalle persone coinvolte nello show. Per me è divetanta una cosa molto diversa, e non ho paura a dirlo. So che non lavorerò più con Netflix dopo queste dichiarazioni ma dovevo dirlo".

L’attrice e modella texana aveva anche sottolineato di aver avuto troppe poche scene con Brad (Demos). Inoltre Shahi è da poco stata scelta come protagonista nell'episodio pilota di Judgment targato ABC.

Le prime due stagioni di Sex/Life è disponibile su Netflix.

Fonte: Variety