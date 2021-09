Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Il colosso dello streaming Netflix ha rinnovato la serie TV Sex/Life per una seconda stagione, rivelando inoltre, i numeri da capogiro di spettatori che hanno visto la prima stagione.

Il dramma erotico è stato guardato da 67 milioni di famiglie nelle prime quattro settimane dalla sua uscita il 25 maggio. Un numero che risulta essere il terzo pubblico più grande per i prodotti originali di Netflix. Lo show ha superato persino i numeri di Lucifer.

Ispirato al romanzo 44 capitoli su 4 uomini di B.B. Easton, lo show è stato creato e scritto da Stacy Rukeyser. Per la seconda stagione torneranno i protagonisti quali: Sarah Shahi, Mike Vogel, Adam Demos e Margaret Odette. La produzione, con a capo J. Miles Dale e Jordan Hawley, si svolgerà ancora a Toronto.

La sceneggiatrice americana Rukeyser ha espresso la sua soddisfazione per il rinnovo dicendo:

"Portare sul piccolo schermo quello prodotto è un sogno che si avvera. Creare una serie TV sulla sessualità femminile, che ha estasiato così tanti milioni di spettatori, non è solo immensamente divertente, ma anche incredibilmente gratificante. Quando penso a tutte le donne e lo show che parla loro in un modo profondamente personale, mi entusiasma. Sono elettrizzata e grata per l'opportunità di continuare a raccontare questa storia per Billie e per tutti noi".

Fonte: Deadline