Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 27 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La nuova serie TV Sex/Life ha da qualche giorno esordito su Netflix con la prima stagione, e già si parla di un seguito.

A discuterne è la showrunner Stacy Rukeyser, la quale commenta il finale della stagione che lascia definitivamente aperta la possibilità di nuovi episodi.

Dopo essersi riconciliata con il marito Cooper (interpretato da Mike Vogel), la protagonista Billie (Sarah Shahi) in realtà si rende conto che comunque quella vita non è abbastanza per lei e, pur non volendo lasciare marito e figli, non vuole neanche rinunciare alla relazione con il suo ex-ragazzo di dieci anni prima (Brad, interpretato da Adam Demos).

"Era previsto che fosse una realizzazione scioccante per Billy. Ama entrambi i suoi figli ma mentre gli altri genitori sembrano soddisfatti dalla loro vita in questo mondo, per lei non è sufficiente. C'è quest'altra parte di lei, più sexy, più selvaggia o libera che vuole esplorare".

Ha dichiarato Rukeyser, che ha poi proseguito: "È stata una parte molto importante dello show, affermare che tutte le donne dovrebbero essere celebrate e apprezzate e accudite dai loro partner. È una liberazione, in un certo senso, quando lei corre attraverso New York, e c'è un misto di emozioni".

In seguito poi, la showrunner ha commentato la scena finale riguardante Brad, che sorride dopo la dichiarazione di Billie ma non dice nulla:

"Non so cosa sta per dire Brad. Lui si è messo in gioco e ha proposto un lieto fine, e non è esattamente ciò che sta proponendo lei. Non sono sicura che Brad dirà di sì oppure no. Ma speriamo di poter esplorare questo aspetto nella seconda stagione".

Qualche dichiarazione è giunta anche da parte della protagonista Sarah Shahi che ha parlato della relazione col marito, chiaramente scontento del finale:

"È una situazione molto complessa. Spero che se arriveremo ad una stagione 2, possiamo continuare ad approfondire perché è molto incasinata da interpretare, ma è anche divertente e penso anche molto reale".

Sex/Life non ha ancora ricevuto un rinnovo ufficiale. Per tutti gli ultimi aggiornamenti continuate a seguirci!

Fonte: TVLine