Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Netflix è la capostipite della giovane famiglia delle pay TV e, come spesso è accaduto in anni e anni di storia di streaming, i genitori possono essere ingiusti; infatti, la regina dei servizi a pagamento ha infranto i sogni di migliaia e migliaia di spettatori tarpando le ali a moltissime serie TV neonate. Quando però un nuovo prodotto raggiunge gli apici del successo in pochissimo tempo scalciando via dal podio le favorite fino a quel momento, è improbabile che Netflix non dia il via a una nuova stagione, come nel caso di Sex/Life.

La serie TV - creata da Stacy Rukeyser e approdata su Netflix lo scorso 25 giugno - è tra le più apprezzate di sempre e i suoi fan pretendono una seconda stagione, cosa che non sembra essere lontana dal vero.

Sul profilo Twitter del servizio di streaming infatti, è comparso un post riguardante la serie TV la cui didascalia recita così: "Ci sono alcune scene di Sex/Life talmente sexy da non poter essere postate online, ma nessuno ha mai detto nulla sul mostrarvi le pagine dello script! Per esempio, guardate con i vostri occhi com'è descritta *quella* scena della doccia nell'episodio 3", con in allegato la fotografia del copione.

There are a few scenes from Sex/Life that are so steamy, we couldn’t post them online — but no one said anything about showing you the script pages!



For example, feast your eyes on how *that* shower scene from Episode 3 was described. pic.twitter.com/zrdnpW8krW — Netflix (@netflix) July 13, 2021

Dunque, perché mai - con un'agenda fitta di impegni e scadenze - perdere tempo a parlare di un prodotto già concluso? Appare evidente che qualcuno è prossimo alla firma di un lunghissimo contratto!

Resta sintonizzato: Sex/Life 2 ci sarà!