Sex Education 3: per Ncuti Gatwa sarà una "Stagione Speciale"

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 07 giugno 2021

Dopo il successo delle due precedenti stagioni, la serie TV Sex Education si appresta a tornare sul piccolo schermo con la terza stagione.

La notizia della fine delle riprese c'è stata a marzo e ora il pubblico aspetta con tanta curiosità i nuovi episodi, per scoprire come cambierà Otis (Asa Butterfield) o come si svilupperà la storia di Eric (Ncuti Gatwa) e Adam (Connor Swindells).

Proprio l'attore del Ruanda naturalizzato britannico che interpreta Eric Effiong, in una recente intervista, ha voluto anticipare qualcosa sul suo personaggio e suoi nuovi personaggi che si vedranno nella terza parte della serie TV. Gatwa ha espresso il suo entusiasmo per alcune scene in particolare:

"Non posso dire molto ma sarà una stagione speciale. Eric in questa nuova stagione tornerà alle sue origini. Avrà un'ambientazione più gioviale di quella che respira nella città, poiché si rimetterà in contatto con le sue radici".

La serie TV, è nota per il suo cast e le sue trame diversificate, e Gatwa ha rivelato che le scene in cui è stata celebrata la cultura del suo personaggio sono stati tra i suoi momenti preferiti:

"Tutto questo è stato davvero magnifico. Sono stato profondamente immerso da quelle atmosfere. Per me rappresenta un momento che indelebile per il mio lavoro di attore".

In chiusura l'attore ha voluto sottolineare il grande merito della produzione che ha dato la possibilità di far vedere un personaggio che di solito non viene rappresentato.

La terza stagione di Sex Education sarà disponibile in data non ancora precisata, sulla piattaforma di streaming Netflix.

Fonte: Digital Spy