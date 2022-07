Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 9 ore fa

La nuova serie Marvel targata Disney+ Secret Invasion ha recentemente concluso le riprese principali - mentre ad agosto verranno effettuate delle riprese aggiuntive. All’inizio dell’anno era trapelata la notizia che anche Martin Freeman - che ha interpretato Everett Ross in Captain America: Civil War e Black Panther - comparirà nella nuova serie.

In un’intervista, infatti, l'attore ha fatto delle allusioni riguardo a un suo coinvolgimento nella serie:

"Per non mettere in imbarazzo Samuel, non dirò che si è sbagliato completamente", ha ironizzato Freeman. "Quindi sì, ne farò parte".

A marzo, Jackson aveva infatti indicato Freeman come membro del cast:

"Ma quanto è incredibile? Martin Freeman. Ma dai! Quando sono entrato nella stanza e Olivia Colman era lì in piedi, ero emozionato. Abbiamo iniziato a ridere e quando abbiamo cominciato a lavorare è stato così bello e divertente".

Tra le star Marvel ritorneranno, oltre a Samuel L. Jackson nel ruolo di Fury, anche Ben Mendelsohn nei panni di Talos e Cobie Smulders in quelli di Maria Hill. Inoltre, tra i nuovi attori dell'MCU figurano Emilia Clarke (Games of Thrones), Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir, Carmen Ejogo, Christopher McDonals e Killian Scott.

Secret Invasion non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: Comic Book