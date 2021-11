Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Sembra sempre più probabile che Matt Murdock tornerà presto nel Marvel Cinematic Universe. La maggior parte dei fan suppone che comparirà nel prossimo Spider-Man: No Way Home, e diverse voci suggeriscono che potrebbe tornare nei mesi a venire.

Intanto, un account Twitter dedicato agli scoop ha svelato una griglia di casting che suggerisce chiaramente che una serie reboot di Daredevil è già in lavorazione.

Al momento non è chiaro se il progetto sia un film e uno spettacolo per Disney+. Charlie Cox non ha mai parlato di un suo potenziale coinvolgimento in una serie o reimmaginazione cinematografica, anche alla luce dei rapporti più recenti sulle nuove apparizioni del MCU.

"La mia risposta è: 'no comment'. Non so cosa accadrà, sinceramente non lo so", aveva dichiarato Cox. "Inoltre, se ci fosse una possibilità che ciò accada in futuro, non voglio dire qualcosa che potrebbe potenzialmente compromettere quelle possibilità. Non lo so. Non ne ho idea. Adoro quanto siano appassionati i fan e mi sento molto, molto, molto commosso che così tanti di loro abbiano fatto sentire la loro voce sul desiderio che io tornassi".

Fonte: Comic Book