Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Dopo la conclusione di Lucifer, Tom Ellis ha ottenuto il suo primo ruolo televisivo importante: l'attore reciterà infatti nella commedia di Hulu Second Wife, nata dalla creatrice di Tell Me Lies Meaghan Oppenheimer, nonché moglie di Ellis.

La serie TV vedrà inoltre Emma Roberts nei panni di una giovane donna che si innamora del personaggio di Ellis dopo essere uscita da una brutta relazione. Oppenheimer sarà showrunner e produttrice esecutiva insieme a Ellis e Roberts.

Secondo la descrizione ufficiale dello spettacolo, "La serie dark comedy seguirà Sasha (Roberts), reduce da una terribile rottura, mentre fugge da New York per ricominciare da capo a Londra, dove incontra e si innamora rapidamente di un padre recentemente divorziato di nome Jacob (Ellis). Quando decidono impulsivamente di sposarsi, scoprono che c'è molto che non sanno l'uno dell'altra e che non possono sfuggire per sempre al loro passato".

Fonte: Comic Book