Scream 6: in arrivo una Serie TV? Le parole di William Sherak

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 13 marzo 2023

L’anno scorso il film Scream 5 ha rilanciato il famoso franchise slasher incassando 30 milioni di dollari nel suo weekend d’esordio negli USA, così Paramount Pictures ha dato rapidamente il via libera al sesto episodio, affidandolo nuovamente alle sapienti mani del collettivo Radio Silence.

Un anno dopo Scream 6 sembra pronto a battere il record detenuto dal terzo capitolo, uscito nel 2000. Inoltre, la nuova pellicola ottiene un consenso del pubblico su Rotten Tomatoes del 90%. Sulla base di questo successo sembra inevitabile espandere l'opera di Wes Craven.

A tal proposito, il produttore William Sherak ha rivelato la possibilità che venga sviluppato un altro progetto, magari plasmando la narrazione per una serie TV:

"Penso a quello che Kevin e Wes hanno creato con Ghostface, perché chiunque può indossare la maschera, crea la possibilità di avere storie illimitate. Non cerchi di capire come mantenere in vita un personaggio specifico. È sempre qualcuno di diverso, quindi hai la possibilità di andare sempre avanti. Se ce lo permetteranno, ci piacerebbe realizzare una serie TV. Il vantaggio che io e Paul abbiamo è che in molti non possiedono è un partner geniale - che guarda caso è uno scrittore. Non tutti possono permettersi il lusso di avere qualcuno che si siede davanti a una lavagna e crea idee dal nulla. Siamo fortunati che Jamie, insieme a Guy Busick, ha preso le redini quando Gary Barber ci ha permesso di realizzare Spyglass. Quindi, abbiamo il vantaggio che (incrociamo le dita perché accada) non dovremo andare alla ricerca di qualcuno che racconti queste storie. È una cosa che possiamo realizzare internamente, cosa che penso ci dia un vantaggio. Penso che questo permetta di avere una visione singolare di come vogliamo controllare il franchise, quindi quando parli di TV e di tutte quelle altre cose, tutto ciò è di fatto possibile, perché non dobbiamo cercarlo all'esterno. È tutto qui, è tutto pronto se si dovesse presentare l'opportunità".

Sfortunatamente Scream: The TV Series non è mai stata veramente all'altezza delle aspettative dei film. Eppure nuovi episodi dedicati a diverse aree del mondo che hanno a che fare con la minaccia Ghostface, potrebbero offrire qualcosa di nuovo pur rimanendo in linea con uno dei franchise più amati.

Fonte: Screen Rant